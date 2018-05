Deel dit artikel:











Hier herdenkt Zeeland op 4 mei

Net als in de rest van Nederland, wordt morgen ook in Zeeland stilgestaan bij alle Nederlandse oorlogslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Oorlog. Omroep Zeeland maakte een overzicht van de dodenherdenkingen in Zeeland. Op de kaart hieronder zie je hoe laat in welke plaats herdacht wordt.

Mis je een herdenking in dit overzicht? Laat ons weten waar en hoe laat die herdenking is via: nieuws@omroepzeeland.nl. Dodenherdenking in Tholen (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)