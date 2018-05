Iedere keer op dezelfde plek de waterleiding kapot, hoe kan dat?

Volgens Sandra van de Vate van waterbedrijf Evides is het een gevalletje 'domme pech' dat het steeds op dezelfde plek misgaat. "De waterleiding is veel langer dan het stuk van 500 meter waar hij telkens kapot gaat", aldus Van de Vate. Het is wel bekend dat de 'zetting' van de grond ermee te maken kan hebben.

De 'zetting' is het proces waarbij grond wordt samengedrukt door belasting of druk. Doordat er druk wordt uitgeoefend op de grond, wordt deze verdicht. Het volume van de grond neemt dan af doordat water en lucht uit de poriën worden weggedrukt. bron: technischwerken.nl

Buurtbewoners hebben gehoord van het fenomeen 'zetting', maar ondanks deze uitleg willen zij vooral dat er een permanente oplossing wordt gezocht voor het probleem. Zij vrezen dat een volgende keer niet alleen het fietspad en de weg, maar ook hun huizen zullen onderlopen.

'Geluk gehad'

"Tot nu toe hebben we geluk gehad, maar ik ben bang dat het een keer mis gaat. Breek nou eens een keer die weg open en repareer het. Dan zijn we van die ellende af", aldus omwonenden.

Volgens Sandra van de Vate van Evides is het toeval is dat de leiding telkens kapot gaat in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Van de Vate is Evides nu in overleg met de gemeente Goes over het vervangen van het leidingsdeel. Dat moet, in ieder geval voor de komende jaren, nieuwe lekkages voorkomen.

Geen garanties

Al kan Van de Vate geen garanties geven. "Grond is altijd in beweging. Dus honderd procent zekerheid kan ik niet geven. Maar vervanging van het leidingdeel zou het voor in ieder geval een jaar of tien moeten oplossen."

