Zeeland is één blauwe vlag rijker en die wappert in...

De Blauwe Vlag bij de haven van Zierikzee (foto: Geert van der Wielen | Verzeeuwigd)

De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. De vlag is één jaar geldig, stranden en jachthavens moeten het keurmerk ieder jaar opnieuw aanvragen. Aan de hand van controles kijkt de organisatie, de Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken, vervolgens of de stranden en jachthavens nog aan de eisen voldoen.

Niet alleen blauwe vlaggen, ook groene wimpels

In Uitgeest werden vandaag in totaal 185 blauwe vlaggen uitgereikt aan 123 jachthavens en 62 stranden. Behalve blauwe vlaggen, ontvingen 22 jachthavens ook de Groene Wimpel voor duurzaam en maatschappelijk ondernemen. In Zeeland zie je die groene wimpel dit jaar wapperen bij de jachthavens in Wemeldinge en Kortgene.