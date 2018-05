Taptoeblazer: af en toe heb ik wel een trillend beentje

Wim Geuze uit Tholen mag ook dit jaar weer de twee minuten stilte inleiden tijdens de Thoolse dodenherdenking. Dat doet hij voor de zevende keer. "Ik speel 'm uit mijn hoofd", vertelt Geuze. "De Taptoe is namelijk niet zo moeilijk. Ik hoef er niet eens mijn ventielen voor te gebruiken."

'Je wil geen valse start maken'

Toch blijft het een spannend moment voor de trompettist van Koninklijke Muziekvereniging Concordia. "Het is toch een belangrijk moment. Als het niet goed gaat dan is dat toch een beetje een valse start van die twee minuten stilte. De bloeddruk loopt dus wel eens op, maar tot nu toe is het nog altijd goed gegaan."

Ik vind het wel bijzonder dat ik die ene minuut mag vullen. Daar ben ik trots op. " Wim Geuze, trompettist

De Taptoe, zoals het stuk muziek wordt genoemd, stamt uit de 17e eeuw en werd vroeger in kazernes gebruikt om duidelijk te maken dat de dag voorbij was. Door de jaren werd het steeds vaker gebruikt bij militaire begrafenissen en herdenkingen zoals de Dodenherdenking. "Ik vind het wel bijzonder dat ik die ene minuut mag vullen", zegt Geuze. "Daar ben ik trots op."

Taptoe of Last Post?

Soms is er wel eens verwarring of het Taptoe-signaal of de Last Post moet worden gespeeld tijdens een herdenking. De twee stukken lijken erg op elkaar. "Hier in Tholen is er ook discussie over geweest", weet Geuze.

Jarenlang werd op Tholen de Last Post gespeeld tijdens Dodenherdenking, totdat de vorige burgemeester, die oud-militair was, de harmonie er op wees dat de Taptoe gespeeld diende te worden. "De Last Post wordt gespeeld als er ook doden uit het buitenland worden herdacht. We hebben het hier op Tholen dus jarenlang verkeerd gedaan, maar ik denk niet dat daar veel mensen last van hebben gehad", besluit Geuze.