Dit marinegeld komt waarschijnlijk wél naar Vlissingen

De marine krijgt de komende jaren diverse nieuwe schepen, onder meer een tweede bevoorradingsschip. Daarnaast vervangt de marine de twee M-fregatten, met de 'm' van multipurpose, en de zes mijnenbestrijdingsvaartuigen. De fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen ontwikkelt Nederland samen met België. Staatssecretaris Visser heeft dat laten weten aan de Tweede Kamer, melden onder meer NOS en RTL .

Eerste order: bevoorradingsschip

De order die als eerste opgeleverd moet worden is een tweede bevoorradingsschip, een zogeheten combat support ship (CSS). Door het inzetten van zulke schepen hoeven de fregatten minder vaak een haven aan te doen. Het CSS moet vanaf 2023 inzetbaar zijn.

Daarna volgen de twee M-fregatten die worden vervangen omdat ze verouderd zijn en veel onderhoudskosten vergen. Het eerste nieuwe fregat is naar verwachting vanaf 2025 inzetbaar. Het duurt ruim zeven jaar om een fregat te bouwen.

Aan het einde van hun levensduur

Verder zijn ook de zes mijnenbestrijdingsvaartuigen die de marine heeft aan het einde van hun levensduur. De nieuwe worden zo ontworpen dat ze wereldwijd en onder hoge dreiging kunnen opereren.

Volgens RTL zijn met aanschaf van al die nieuwe schepen miljarden gemoeid. Voor de bouw ervan zou het ministerie dicht bij huis willen blijven: gemikt wordt op een Nederlandse aanbesteding, waarbij Damen Shipyards de grootste kanshebber zou zijn.

Niet onder de Europese aanbestedingsregels

En dat mag in dit geval ook, het aansturen op een Nederlandse aanbesteding, omdat defensieopdrachten zoals deze niet onder de Europese aanbestedingsregels vallen. Normaal gesproken moeten ook bedrijven uit andere Europese landen kunnen meedingen naar de order.

Damen Shipyards heeft dan wel het hoofdkantoor in Gorinchem zitten, maar het bedrijf heeft maar één werf die goed is uitgerust voor de bouw van zulke grote schepen, en daar ook ervaring mee heeft, en dat is de werf in Vlissingen. Dus het lijkt erop dat dit marinegeld goed besteed wordt, in de stad waar veel mariniers naar eigen zeggen niet naartoe willen verhuizen.

'Vertrouwen dat de order naar ons zal komen'

Dat de vier fregatten binnenkort aan vervanging toe zouden zijn, was al langer bekend. De directeur van Damen, Hein van Ameijden, sprak dan ook eerder al de hoop uit dat zijn bedrijf die order binnen zou gaan halen. "We vertrouwen erop dat deze order naar ons zal komen", zei Van Ameijden destijds.

