Zonnebrandcrème bij de hand? Reken maar op een zonovergoten Bevrijdingsdag!

Zonnig en warm op bevrijdingsdag (foto: Johan Sack)

Op zaterdag komt de temperatuur uit op zo'n 20 tot 21 graden met weinig tot geen bewolking. "Prima weer vol al die festiviteiten", aldus weerman Jordi Bloem. Op zondag wordt het nog warmer en kan het op sommige plekken in Zeeland 24 graden worden.

Dodenherdenking

Komende nacht koelt de temperatuur flink af tot een graad of 2, waardoor de vrijdag koud start. 's Middags wordt het iets warmer dan vandaag: 16 tot 18 graden. Tijdens de Nationale Dodenherdenking is er weinig wind en schijnt de zon nog volop. Rond 20.00 uur is het een graad of 14.

