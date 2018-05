Tabletspelletjes en filmpjes geven voorproefje van werk aan sluis Terneuzen

De Middensluis is ruim honderd jaar oud en toe aan vervanging. Daarnaast kunnen de moderne grote schepen er niet meer doorheen wat de handel tussen de omliggende landen, België en Frankrijk, belemmert. Zo gaf Daan Schalck, CEO van North Sea Port aan dat de beperking zo groot was dat nieuwe investeringen en industrieën er niet meer zouden komen als de sluis bleef zoals die nu is.

Vijf voetbalvelden groot

De nieuwe sluis moet een oppervlakte krijgen van ongeveer vijf voetbalvelden groot. "Er is heel veel scheepvaart en daardoor ontstaat een wachtlijst voor de binnenvaart", vertelt Harm van Beek, omgevingsmanager van project Nieuwe Sluis. "De Oost- en Westsluis zijn nog prima in staat om vijftig jaar mee te gaan. In 2022 met de nieuwe sluis erbij kunnen we zeker het aanbod van de vele scheepvaart aan!", lacht van Beek.

Dit aanraakscherm weigerde dienst bij opening tentoonstelling nieuwe sluis Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De enige domper op de feestelijke opening was net dat ene interactieve paneel dat werk weigerde. Het aanraakscherm reageerde niet op aanraking van het publiek. "Tja, dat zal je natuurlijk net zien", zegt Henk Siersema, de ambassadeur van het Portaal van Vlaanderen. "Maar er lopen nog heel veel handige mensen rond hier, dus dat zal zo wel in orde komen."

Interactieve tentoonstelling over nieuwe Sluis hapert even

Door de werkzaamheden aan de nieuwe sluis kan er mogelijk wat vertraging op de weg ontstaan. "De doorgaande wegverbinding op het sluizencomplex wordt eind 2018 omgelegd. Hierdoor is er zo nu en dan een weekend- of nachtafsluiting. En als het onveilig is dan heb je een verkeersstop, maar dat is maximaal een kwartier", aldus van Beek.

Lees ook: