Zeeland wordt wakker: marinegeld, spelletjes en Dodenherdenking

Het M-fregat Zr.Ms. Van Speijk van de marine tijdens een oefening in Schotse wateren (foto: Defensie)

Marinegeld voor Vlissingen?

Of de marinierskazerne naar Vlissingen komt is nog altijd niet honderd procent zeker, maar het lijkt erop dat ander marinegeld wél deze kant op komt. De marine gaat namelijk flink investeren in nieuwe fregatten en schepenbouwer Damen Shipyards wordt genoemd als de grootste kanshebber als het gaat om het binnenhalen van die order.

Tentoonstelling nieuwe sluis Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

Interactieve tentoonstelling Terneuzen

Gisteravond is de interactieve tentoonstelling over de nieuwe sluis in Terneuzen van start gegaan in het Portaal van Vlaanderen. Aan de hand van tabletspelletjes en filmpjes wordt duidelijk wat er de komende jaren gaat gebeuren omtrent de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen.

Dodenherdenking Tholen (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Herdenkingen in Zeeland

Vanavond wordt Zeeland stil voor de oorlogslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Omroep Zeeland maakte een overzicht van de dodenherdenkingen in Zeeland. Ook de programmering is aangepast. Om 20.00 uur zijn we twee minuten stil op radio en tv. Op televisie zie je om 20.30 uur en 22.00 uur de documentaire 'Een echte Peereboom' over de Joodse Max Peereboom en zijn familie.

Het Kanaal door Walcheren vormt een mooi decor op deze lentedag. (foto: Ria Brasser via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

Vandaag beginnen we kil aan de dag en is er lokaal wat mist aanwezig. Die mist verdwijnt snel en de temperatuur loopt gestaag op. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 16 tot 18 graden, daar waar de wind over het water waait iets frisser. Er is overigens niet veel wind, kracht 2 a 3, uit de noordoosthoek. De hele dag schijnt de zon volop.