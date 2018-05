'Het is tijd om de Duitsers bij de Dodenherdenking te betrekken'

Sakkers laat op het ereveld van de Noorderbegraafplaats in Vlissingen zien waar de geallieerde piloten die omkwamen, zijn begraven. "De Duitsers gaven deze mannen een eervolle militaire begrafenis, compleet met vlag op de kist, een geestelijke en saluutschoten." Hij probeert daarmee aan te tonen dat de vijand, ondanks alle slechte daden, eergevoel kende.

De boeken van Sakkers gaan onder andere over de Duitse bezetting van Zeeland. Duitse soldaten die 'hier' omkwamen maken deel uit van zijn laatste verhaal dat gaat over de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn. De overdracht van die graven aan de Duitse regering ging erg moeizaam, net als het wegebben van anti-Duitse gevoelens.

De huidige generatie Duitsers heeft niets meer met de daden van toen te maken, schaamt zich daar nog wel voor en heeft er verdriet van. Dat moeten ze mogen uiten tijdens onze Dodenherdenking." Hans Sakkers, Tweede Wereldoorlog-deskundige

In 2012 en 2013 laaide er al een discussie op over het laten meedoen van de Duitsers aan de Dodenherdenking. Sjaak van Loo van het Comité Herdenkingen Kruiningen vond dat dat mogelijk moest zijn, net als een meerderheid van ondervraagde Zeeuwen bij een enquête van 1Vandaag en de regionale omroepen.

Holocaust

Sakkers meent dat de tijd rijp is. Dat er nog een lange weg te gaan is snapt hij ook wel. "De afschuw die de Holocaust met zich meebracht, en de verschrikkingen die de SS achter de naam heeft, zijn zeker obstakels om een gezamenlijke herdenking op te zetten."

Tweede Wereldoorlog-deskundige Hans Sakkers (foto: Omroep Zeeland)

Emotie

Als volgend jaar de Slag om de Schelde nationaal herdacht wordt is er volgens Sakkers een unieke gelegenheid om de Duitsers bij de herdenkingen te betrekken. Hij vindt dat de Provincie daar een leidende rol in zou moeten spelen. "We kunnen daar een punt maken. Ja, jullie waren de vijand en we hebben door jullie geleden. Maar het is nu tijd om ook de emotie van vijandschap achter ons te laten. We zijn vrienden en gaan verder met elkaar."

Ook zou de Koudekerkenaar graag zien dat er op 4 mei of op een speciale dag de doden van beide wereldoorlogen tezamen herdacht worden. Door de oorlogen is volgens hem uiteindelijk een vrij en min of meer oorlogsloos Europa ontstaan. Het is dan ook gepast om al die mensen die daarvoor gestorven zijn te herdenken.

