Waarom je nu nog weinig vlaggen halfstok ziet

Vlag halfstok in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Er is een tijd geweest dat de vlag na de twee minuten stilte om 20.00 uur tijdens het Wilhelmus weer in top werd gehesen. Tegenwoordig is het de bedoeling dat de vlag tot zonsondergang halfstok hangt, en vervolgens naar binnen wordt gehaald.

Een richtlijn voor burgers

De vlaginstructie mag je als een richtlijn zien, maar er is in Nederland geen wet die verbiedt of bepaalt hoe er gevlagd moet worden. Het mag daarom ook alle dagen van het jaar.

Wel is het gebruikelijk om alleen te vlaggen tussen zonsopkomst en zonsondergang, de vlag niet de grond te laten raken en er voor te zorgen dat de uitgestoken vlag niet voor hinder zorgt, bijvoorbeeld voor het verkeer.

Vlagdagen in Nederland

Datum Dag 31 januari Verjaardag prinses Beatrix 27 april Koningsdag 4 mei Dodenherdenking 5 mei Bevrijdingsdag 17 mei Verjaardag koningin Máxima juni Veteranendag 15 augustus Einde Tweede Wereldoorlog september Prinsjesdag 7 december Verjaardag prinses Amalia 15 december Koninkrijksdag

Niet op alleen bovenstaande dagen wordt er gevlagd. Op de verjaardagen van de prinsessen, koningin en Koninkrijksdag geldt het zogenaamde 'beperkt vlaggen'. Op die dagen zie je geen vlag hangen op het gemeentehuis, maar met name op de rijksgebouwen in Den Haag, zoals de Eerste en Tweede Kamer.

De huidige algemene vlaginstructie is van 2013. Provincies, gemeenten en waterschappen wordt gevraagd de vlaginstructie te volgen.