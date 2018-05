Zeeuw blaast taptoe-signaal tijdens kinderherdenking Madurodam

Christian Jongepier tijdens een optreden. (foto: Elly Jongepier)

Jongepier vindt het een hele eer dat hij vanavond mag spelen op deze bijzondere plek. "Ik sta op de toren van Madurodam dus dan sta je ook nog eens een paar meter in de lucht."

De 18-jarige Jongepier speelt cornet, dat is een soort kleine trompet. En dat doet hij met verve, want hij heeft daarmee al meerdere prijzen gewonnen, onder meer bij het Prinses Christina Concours. Desondanks blijft hij bescheiden. "Als je mijn cv bekijkt heb ik al heel wat gedaan, maar ik vind het lastig om over mezelf te zeggen dat ik goed ben."

De afgelopen tijd heeft de cornettist veel geoefend om het stuk uit zijn hoofd te leren spelen en om op de juiste momenten pauzes te laten vallen. Wanneer er pauzes vallen krijgt het stuk een soort extra spanning, aldus Jongepier. "In die pauzes kan het publiek nadenken over de slachtoffers."

Pauzes laten vallen tijdens het taptoespelen

Drukke agenda

Jongepier heeft sowieso een druk weekend voor de boeg. Niet alleen speelt hij de taptoe tijdens de Nationale Kinderherdenking in Madurodam, hij is - als één van de vier Nederlanders - ook geselecteerd voor de Europese Jeugd Brassband.

Vanaf woensdag treedt hij met de deze brassband zes keer op in Utrecht. Als laatste volgt zaterdagavond het galaconcert in TivoliVredenburg. Het EK voor brassbands begint vanavond in Utrecht en duurt nog tot en met 6 mei.

Interview taptoeblazer

