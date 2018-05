Hardlopen in de lunchpauze en fruit in de kantine

Het is niet vreemd dat vitaliteit hoog op het prioriteitenlijstje staat bij veel bedrijven in Zeeland. Het is voor een bedrijf belangrijk dat een werknemer goed de tijd tot de pensioengerechtigde leeftijd vol maakt. Bovendien zorgt de vergrijzing van de Zeeuwse bevolking ervoor dat er relatief veel oudere werknemers zijn. En is er ook nog eens een tekort aan personeel.

Langdurig zieken kan een groot bedrijf als Dow Chemical in Terneuzen daarom niet gebruiken. Werknemers krijgen cursussen aangeboden om zich te blijven ontwikkelen en ook op het gebied van gezondheid zijn er maatregelen genomen.

Gezond en fit personeel leidt tot betere prestaties op de werkvloer" Ed d'Hooghe, HR-directeur Dow Chemical

Zo is er twee keer per week een hardloopclubje actief tijdens de lunchpauze. Een initiatief van het personeel zelf, maar aangemoedigd door HR-directeur Ed d'Hooghe: "Gezond en fit personeel leidt tot betere prestaties op de werkvloer, natuurlijk ondersteunen we zo'n initiatief."

Maar het bedrijf doet meer. Er staat fruit en groente in de kantine klaar en ze kijken per werknemer wat verbeterpunten zijn. "Na een keuring bieden we sommige personeelsleden die daarvoor in aanmerking komen een trainingsprogramma aan bij een sportschool." En dat ziet er zo uit:

Pascal Rademakers is één van de deelnemers van het sporttraject bij de Terneuzenze sportschool Bodyline. In het sportclubje zitten werknemers van verschillende grote bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen. "Ik wilde mijn gezondheid verbeteren. Trainen in een groep geeft een stimulans om elke week weer aanwezig te zijn." Naast het sporten, krijgt hij ook voedingsadvies van coach Maxim Maertens. "We kijken per beroep welke voeding en training past. Zo krijg iemand die in de fabriek in Dow werkt meer looptraining."

Rol van de werkgever

Toch is er ook kritiek op de bemoeienis van bedrijven in de levenstijl van werknemers. Hoe ver kan een bedrijf gaan? Ed d'Hooghe: "Het initiatief ligt bij de werknemer zelf, we verplichten niets. Maar er ligt ook een rol als werkgever om zulke initiatieven aan te bieden."