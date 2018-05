Deel dit artikel:











Bezwaren tegen Brouwerseiland na de zomer voor Raad van State

De Raad van State behandelt de bezwaren tegen Brouwerseiland op 26 en 27 september. Alle vergunningen die ter discussie staan zullen in die twee dagen kritisch onder de loep worden genomen. Brouwerseiland is een project om luxe bungalows te bouwen aan de Brouwersdam in het Grevelingenmeer.

Brouwerseiland animatie (foto: Projectbureau Zeelenberg ) De actiegroep Save Our Surfspot, een tegenstander van de meer dan 300 vakantiehuizen, meldt de data viaTwitter. Een woordvoerder van de Raad van State bevestigt de data, maar maakt wel het voorbehoud dat ze nog niet helemaal vaststaan. De officiële uitnodiging moet nog de deur uit. De behandeling van de bezwaren is ingewikkeld. Er zijn verschillende vergunningen - een bestemmingsplan, een watervergunning, een ontgrondingsvergunning - waar tegen wordt geprotesteerd. Die zijn bovendien afkomstig van verschillende overheden wat de uitwisseling van de stukken tijdrovend maakt. Dit zorgt ervoor dat de zaak pas in september aan bod komt en dat de behandeling twee dagen duurt.

