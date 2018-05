Tientallen bedrijven ondertekenen mariniers-brief

Tientallen Zeeuwse bedrijven ondertekenen brief aan de Tweede Kamer over komst marinierskazerne (foto: Omroep Zeeland)

Dit weekend wordt de laatste hand gelegd aan de tekst; de brief zal dan begin volgende week aan Kamerleden worden gestuurd. "Ruim voor het gesprek dat Tweede Kamerleden 17 mei hebben met een afvaardiging van het Korps Mariniers zelf", zegt een betrokkene. De initiatiefnemers willen nog geen commentaar geven en hun naam geheim houden, totdat de brief begin volgende week klaar is.

Belofte aan Zeeland

In de brief wordt het belang van de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen onderstreept. De briefschrijvers schetsen dat de afgelopen tientallen jaren veel overheidsdienst uit Zeeland zijn vertrokken, zoals onder meer de Belastingdienst en de rechtbank. Met de komst van de marinierskazerne, krijgt Zeeland een deel van die overheidsbanen weer terug, was de belofte volgens de briefschrijvers.

De komst van de marinierskazerne naar Vlissingen ligt onder vuur, omdat mariniers absoluut geen zin zouden hebben in de verhuizing. Hun gezinnen zouden niet mee willen verhuizen naar een 'buitengebied' als Zeeland. Ook de nieuwe marinierskazerne zelf zou te weinig faciliteiten en oefenmogelijkheden bieden.

'Met de brief willen we de minister extra argumenten geven, waarmee ze met de Tweede Kamer in gesprek kan over de marinierskazerne", zegt één van de betrokkenen bij de brief. "Zeeland heeft het Korps Mariniers zeer veel te bieden. Zo zijn er voor de partners die meekomen, heel veel banen in Zeeland."

Lees ook: