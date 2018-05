Kerkhove niet in kwalificaties, wel in hoofdtoernooi Roland Garros

Lesley Kerkhove (foto: Omroep Zeeland)

Door tegenvallende prestaties in de afgelopen maanden en haar keuze om namens Nederland mee te doen aan het Fed Cup toernooi is Kerkhove afgezakt naar de 221e plaats op de mondiale ranking. Dat is 24 plaatsen te laag om mee te mogen doen. De Schouwse stroomt daardoor alleen nog in bij Roland Garros als het belangrijke tennistoernooi in Parijs 24 afmeldingen krijgt van speelsters die hoger staan dan Kerkhove. Dat lijkt onwaarschijnlijk.

Wel dubbelspel

In het dubbelspel is Kerkhove met haar Wit-Russische partner Lidzya Marozava rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van Roland Garros. Door goede resultaten in het afgelopen jaar staat Kerkhove nu 64e op de dubbels ranking. Haar partner is de nummer 59 van de wereld.

Het hoofdtoernooi van Roland Garros wordt dit jaar tussen 27 mei en 10 juni afgewerkt.

