Deel dit artikel:











Inval in Thoolse woning na vondst munitie en vuurwapens in Steenbergen

Een arrestatieteam heeft afgelopen nacht in een woning in de Bosstraat in Tholen een 48-jarige man uit Steenbergen aangehouden. Hij zou te maken hebben de vondst van explosieven en vuurwapens eerder die avond op een boerderij bij Steenbergen.

Volgens de politie is de man een actief lid van de motorclub No Surrender. Wapens gevonden in Steenbergen (foto: Politie) Er werden gisteravond in de boerderij bij Steenbergen zware explosieven, munitie voor een raketwerper en honderden patronen voor zware automatische vuurwapens gevonden. De politie viel de boerderij binnen omdat ze verwachtten dat er drugs aanwezig zou zijn. De 54-jarige bewoner is aangehouden. Lees ook: Zware explosieven en munitie voor raketwerper gevonden in Steenbergen, lid No Surrender aangehouden