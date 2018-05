Brand in auto op Oost-Westweg bij Wissenkerke

Autobrand bij Wissenkerke (foto: HV Zeeland)

Vlakbij de rotonde bij bedrijventerrein Cruijckelcreke in Wissenkerke ontdekte een automobiliste rond 14.00 uur dat er rook vanonder de motorkap van haar Volkswagen Polo kwam.

De brandweer uit Kamperland heeft de brand geblust en vervolgens met behulp van een warmtebeeldcamera gecontroleerd of het vuur echt uit was. De auto moest worden getakeld; het verkeer richting Kamperland is tijdelijk omgeleid door de politie.