"Omdat het festival deze keer op zaterdag valt en ook nog eens in de meivakantie, zullen er vast veel bezoekers komen", zegt projectleider Pieter Ventevogel. "En het mooie weer werkt natuurlijk ook mee."

Naast Zeeuwse bezoekers hoopt Ventevogel dat er ook veel bezoekers komen van buiten de provincie. "De meesten zullen wel met het openbaar vervoer komen", zegt hij. "Dat is ook eigenlijk het makkelijkst want de parkeergarages zitten zo vol."

Op schema

De opbouw begon een dag later dan gepland door het slechte weer, maar verliep verder volgens schema. "We houden er vandaag om 19.00 uur mee op voor de dodenherdenking. Als het moet kunnen we daarna nog verder werken maar ik denk dat het niet nodig is", zegt Ventevogel.

Alles in Vlissingen is klaar voor het Bevrijdingsfestival (foto: Omroep Zeeland)

Het programma in Vlissingen begint met een concert van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen. Daarna trapt De Kik om 13.00 uur af op het hoofdpodium. Daar treden onder anderen ook Broederliefde en The Memphis Maniac's en Fedde Le Grand op. Ook kan er gedanst worden in de Break the Silents Disco.

Naast optredens is er de expositie De bezetting verbeeld en zijn er diverse foodtrucks. Bijzonder is de lezing van hoofdredacteur van de NRC Peter Vandermeersch. Hij draagt de H.M. van Randwijklezing voor. Kaarten hiervoor zijn uitverkocht. Ook zijn er kinderactiviteiten zoals schminken en een disco.

Vlissingen klaar voor het Bevrijdingsfestival