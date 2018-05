​Kerkhove in finale ITF toernooi Georgië

Lesley Kerkhove (foto: www.knltb.nl)

Kerkhove, die als eerste geplaatst is in Tbilisi, had alleen in de eerste set moeite met Bolkvadze: 7-5. In de tweede set werd het 6-2.

In de finale neemt Kerkhove het op tegen de als derde geplaatste Ekaterine Gorgodze uit Georgië, die zich na opgave van de Roemeense Rosca plaatste voor de finale.