Hoe een Zoutelands graf het gezicht van Angus kreeg

Daarmee heeft het eenzame graf een gezicht gekregen.

Navigator Angus Peter McLeod (foto: Wings to Victory)

McLeod en piloot Basil Brachi kregen met hun Mosquito bommenwerper motorpech tijdens een patrouille. Het toestel stortte eind januari 1944 neer in de monding van de Westerschelde. Hoewel de beide vliegers zich met een parachute wisten te redden overleefden ze het ijskoude water niet. Brachi werd nooit gevonden en McLeod spoelde op 5 mei dat jaar aan op het strand van Zoutelande.

Niet Vlissingen maar Zoutelande

In tegenstelling tot de meeste omgekomen vliegtuigbemanningsleden werd McLeod niet in Vlissingen, maar in Zoutelande begraven. Zijn graf werd jarenlang door een Schotse inwoonster van het dorp onderhouden, daarna namen de dorpelingen het over. Ook wordt er ieder jaar op 3 november een herdenkingsplechtigheid gehouden.

De crash van de Mosquito is één van de ruim 600 stipjes op de crashkaart van de stichting Wings to Victory (WtV). Ieder stipje is een onderdeel van een database die door WtV wordt onderhouden en bijgehouden. De stichting zoekt nog steeds naar nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden en vraagt ze om allerlei materiaal waardoor het verhaal gaat 'leven'.

Zo zochten ze in Schotland naar familie van McLeod, en kwamen veel later in Engeland zijn zoon op het spoor. Die vond het initiatief van WtV zo sympathiek en zinvol dat hij allerlei originele documenten in bewaring gaf aan het museum. Daar zaten ook foto's bij. En zo kreeg crash no. 363 van de database een gezicht.

Het is immers ook een stukje ontbrekende Zeeuwse geschiedenis'" Martien van Dijk, Wings to Victory

Martien van Dijk van Wings to Victory is erg blij met de collectie die hij heeft gekregen. Het liefst wil hij iedere crash die in de database is vastgelegd voorzien van de menselijke verhalen er achter:" Als je ziet dat we van McLeod een trouwfoto hebben gekregen, en een foto met zijn gezin, dan krijgt zo'n verhaal veel meer diepte. Ik ben ook trots dat zijn zoon ons museum deze spullen toevertrouwd. Het is immers ook een stukje ontbrekende Zeeuwse geschiedenis".

Het graf van navigator Peter Angus McLeod (foto: Omroep Zeeland)

Wie ook blij zijn met het zichtbaar worden van McLeod zijn Piet Lous en Rogier Koppejan uit Zoutelande. Zij staan ieder jaar bij zijn graf met kinderen van een basisschool om eer te betuigen aan de man die zijn leven liet voor de vrijheid van anderen. "Als je nooit hebt geweten hoe hij er uit zag, en dat nu wel weet, voelt dat toch anders", zegt Piet Lous, "Hoewel de bewondering en dankbaarheid wel hetzelfde blijven".

