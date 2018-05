Ook Zeeland was vanavond twee minuten stil

Herdenking in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

In alle Zeeuwse gemeenten zijn vanavond herdenkingsbijeenkomsten gehouden.

Laatste keer op sluizencomplex

De herdenking in Terneuzen werd voor het laatst gehouden bij het oorlogsmonument op het sluizencomplex. Het monument staat volgend jaar op een andere plaats vanwege de aanleg van de Nieuwe Sluis.

Herdenking in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Geen incidenten

Voor zover bekend hebben zich in Zeeland geen incidenten voorgedaan rond de twee minuten stilte. Bij de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam was iets voor 20.00 uur geschreeuw te horen. Volgens de NOS heeft de politie een man opgepakt. Of hij schreeuwde voordat hij werd opgepakt of erna, is niet duidelijk.

Herdenking in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Witte rozen

Bij verschillende struikelstenen (op plekken waar slachtoffers van de Holocaust hebben gewoond) in Middelburg zijn eerder vandaag witten rozen gelegd.

Rozen bij struikelstenen in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

