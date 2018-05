Doodsangsten in Draaibrug door draaiende vrachtwagens

De overlast komt van vrachtwagens die onderweg zijn naar een bedrijf net buiten het dorp. Maar omdat de huizen en bedrijven in het dorp allemaal aan de straat Draaibrug staan, raken veel navigatiesystemen in de war. Het gevolg is dat de vrachtwagens verdwalen en midden in het dorp gaan draaien en keren. Dat gebeurt ook in een smalle doodlopende straat, waar vaak kinderen spelen. Hun ouders staan soms doodsangsten uit als er weer een vrachtwagen de straat in rijdt, terwijl hun kinderen buiten zijn.

Ouders in Draaibrug staan doodsangsten uit als hun kinderen buiten spelen (foto: Omroep Zeeland)

De dorpsraad - de Draaibruggeraat - eist dat de gemeente Sluis op korte termijn maatregelen neemt. In een brief komt de Draaibruggeraat zelf met een simpele oplossing. Het bedrijf waar de meeste vrachtwagens naar toe moeten, is gevestigd aan Draaibrug nummer 50. Vlakbij dat bedrijf staat al een verwijsbordje. De dorpsraad wil dat er op elk kruispunt in het dorp van die verwijsbordjes komen. Ze denken dat met zo'n goedkope oplossing de overlast flink zal verminderen.

Dorpsraad wil op elke kruispunt in Draaibrug dit soort verwijsborden (foto: Omroep Zeeland)

Maar de gemeente Sluis zegt dat de oplossing met de verwijsbordjes niet uitvoerbaar is. Volgens de wethouder heeft Rijkswaterstaat daar in vergelijkbare situaties een stokje voor gestoken. De dorpsraad van Draaibrug blijft actie voeren tegen de overlast.

Ferdinand Koppejan maakte in Draaibrug ook deze radioreportage