Inbraak Vlissingen mislukt door lokale mistbank

(foto: HV Zeeland)

Rond 2.30 uur ging een winkelalarm af in de Lange Zelke. Toen agenten daar aan kwamen, was het mistig in de straat. De parfumerie waar het alarm was afgegaan, had een mistgenerator. Bij een inbraak verspreidt zo'n generator razendsnel een dichte mist, waardoor inbrekers niets meer kunnen zien. Uit de winkel was niets gestolen, wel was een ruit compleet vernield.

Verderop in de straat zat een 27-jarige Vlissinger. In eerste instantie zei hij niets met de inbraak te maken te hebben, maar de politie herkenden hem op camerabeelden. Hij is meegenomen voor verhoor.