Deel dit artikel:











Bouzambou niet naar finale Indonesisch landskampioenschap

Saïd Bouzambou is er niet in geslaagd om de finale van het Indonesisch zaalvoetbalkampioenschap te halen. In de halve finale verloor hij met zijn ploeg Permata Indah met 3-2 van Vamos Mataram.

Saïd Bouzambou in actie voor Permata Indah (foto: Omroep Zeeland) Het team van Bouzambou kwam op achterstand door twee treffers van Andri Kustiawan. Marvin Wossiry deed in de tweede helft nog wel wat terug voor Permata Indah, maar Kustiawan zorgde ook voor de 3-1. In het slot van de wedstrijd wist Bouzambou nog een penalty te benutten, maar het was niet genoeg om de wedstrijd te winnen. Morgen sluit Bouzambou zijn periode op Indonesië af met het duel om de derde en vierde plaats. Dan spelen ze tegen Black Steel Manokwari.