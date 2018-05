Deel dit artikel:











Ruzie over gestolen hond in Stavenisse; drie mannen opgepakt

De politie heeft gisteravond in Stavenisse drie mannen aangehouden. De drie hadden eerder die avond in een woning aan de Burgemeester Sluijmersstraat ruzie gemaakt over de aankoop van een hond.

Politieauto (foto: Omroep Zeeland) De politie was met verschillende agenten naar het dorp gekomen, omdat de mannen mogelijk bij die ruzie in de woning een wapen hadden getoond. Wel een honkbalknuppel en breekijzer Bij aankomst in Stavenisse, rond 23.30 uur, kwamen de agenten een auto zonder verlichting tegen. In de auto zaten de drie mannen en de hond. In de auto werd geen vuurwapen gevonden, wel een breekijzer en een honkbalknuppel. De mannen, een 24-jarige Amsterdammer, een 23-jarige Londenaar en een 27-jarige man uit Uithoorn, zijn naar een politiecellencomplex gebracht. Er is door de tegenpartij aangifte gedaan van diefstal met geweld.