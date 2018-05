Van Randwijklezing: vertrouwen in journalistiek terugwinnen

Volgens Vandermeersch is de journalistiek belangrijker dan ooit. Zeker in een tijd van nepnieuws en waar grote machthebbers als president Trump de pers 'systematisch in diskrediet brengen'.

Vijand van volk

Vandermeersch: "De media is de vijand van het volk, zegt de machtigste man ter wereld. Zullen we dat beantwoorden door aan betere journalistiek te doen?"

Sinds 1993 wordt de toespraak - genoemd naar de schrijver, journalist en verzetsheld H.M. van Randwijk (1909-1966) - gehouden, eerst om de twee jaar en vanaf 2000 elk jaar als onderdeel van het Bevrijdingsfestival Zeeland. In de lezing staan de begrippen vrijheid en verdraagzaamheid centraal.

In zijn Van Randwijklezing riep de NRC-hoofdredacteur vooral de journalistiek zelf op, om het initiatief te nemen. Daarvoor gaf hij vier opdrachten mee; het scheiden van feiten en meningen, goede factchecking, meer veldwerk en het stimuleren van onderzoeksjournalistiek.

Vandermeersch hield de volle Sint-Jacobskerk voor: "Goede journalistiek is niet wit of zwart, maar grijs, want dat is de werkelijkheid ook. Journalistiek is de moeilijke zoektocht naar de waarheid, niet het gemakzuchtig optekenen van meningen."

