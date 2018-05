50.000 mensen vieren de vrijheid in Vlissingen

Daarmee werd het oude record uit 2016 verbroken. Toen waren er 45.000 mensen op het festival. Volgens de organisatie hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan.

Aan het begin van de avond zagen duizenden toeschouwers het optreden van de populaire Nederlandse rapgroep Broederliefde

De organisatie in Vlissingen rekende op 40.000 tot 45.000 bezoekers, maar dat werden er meer door het ideale festivalweer.

Veel zon, mensen en muziek

Het festival werd vanmiddag iets na 13.00 uur geopend door The Kik. Toen stonden er al honderden mensen te kijken en mee te zingen met nummers als 'Simone' en 'Ik sta klaar voor jou'

Vuur wilde even niet

Het aansteken van het grote bevrijdingsvuur naast het hoofdpodium leverde vanavond wat problemen op. Het vuur was door hardlopers vanuit Wageningen in estafette naar Vlissingen gebracht, maar de lopers stonden tevergeefs op het podium te wachten op de apotheose. Enige tijd later kreeg de organisatie de vlam toch aan het branden.

Uit in Zeeland

