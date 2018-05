Duizenden mensen vieren de vrijheid in Vlissingen

De dag staat bol van de muziekoptredens. Op het hoofdpodium, maar ook in de Spuikom op het Liberty Dance Stage. Fedde le Grand treedt op, Broederliefde, PEER, Memphis Maniacs en nog veel meer. In de stad zijn ook diverse kleinere podia te vinden. Zo treedt Zeeuws muziektalent op in de Coosje Buskenstraat op het Zeeland Podium.

Extra openbaar vervoer

In verband met de vele bezoekers is er extra openbaar vervoer. De NS zet drie extra treinen in, die laat in de avond naar Goes rijden. Er rijdt een speciale bus aan het eind van de dag naar Zeeuws-Vlaanderen. En het fietsvoetveer heeft een extra afvaart.