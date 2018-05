Vijf boetes voor illegaal kamperen

Wildkamperen verboden (foto: Omroep Zeeland)

Eerder die avond deelde de politie al waarschuwingen uit met de mededeling later op de avond terug te zullen komen. Vier mensen werden beboet op de Zeedijk in Westkapelle. Ook werd een bekeuring uitgedeeld op de parkeerplaats Achter de Houttuinen in Middelburg.

Duur nachtje

Op Zeeland is het verboden om buiten de aangewezen plaatsen te kamperen. Mensen die er voor kiezen om niet op een camping te overnachten, lopen het risico een stuk duurder uit te zijn. Volgens de politie is de boete voor illegaal kamperen een stuk hoger dan een overnachting op de camping.