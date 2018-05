Kerkhove onderuit in finale Tbilisi

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

In de eerste set gingen de dames gelijkop, beide speelsters behielden tot 5-4 hun eigen service. In de slotbeurt van Kerkhove sloeg Gorgodze toe en pakte een break en meteen de set.

In de tweede set was er in de tweede game al een break voor de Georgische. Kerkhove knokte zich daarna terug tot 4-4, maar kon niet voorkomen dat Gorgodze opnieuw in de laatste game van de set een break afdwong en zo het $25.000-toernooi in eigen land op haar naam wist te schrijven.