Boerekamps wint Zeeland Outdoor Jumping

De belangrijkste rubriek bij Zeeland Outdoor Jumping is gewonnen door Arnold Boerekamps uit Asten. Boerekamps was de sterkste in de Grote Prijs nationaal met hindernissen over 1 meter 40.

Arnold Boerekamps sterkste bij Zeeland Outdoor Jumping (foto: Facebook Arnold Boerekamps) Met D'avange K maakte Boerekamps geen fout in de barrage en kwam binnen in een tijd van 44'33". Op de tweede plaats eindigde Jeanette Corbeek uit Wekerom met Celiné. Ook Corbeek bleef foutloos, maar was met 47'02" langzamer dan Boerekamps. Kelly Jochems uit Achtmaal passeerde met haar paard Flying Jackie ook alle hindernissen zonder een balk eraf te stoten. Zij liep de barrage in 49'48". Beste Zeeuw Beste Zeeuw werd Jil Buijze uit Baarland. Hij mocht niet meedoen aan de barrage, maar werd uiteindelijk vijfde.