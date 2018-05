Over de hoofden lopen bij de kleedjesmarkt in Middelburg

Vince zit al sinds acht uur 's ochtends op zijn kleedje. "Vorig jaar kwamen we wat later dan acht uur en toen zat bijna alles vol. Toen moesten we vlakbij de poort gaan zitten", vertelt hij. Nu zit hij midden op het plein. Net als veel andere kinderen zoals Marrit. "De hekken gingen open en iedereen zocht meteen het beste plekje en er kwamen ook mensen gelijk kijken naar spullen", vertelt ze.

Weinig kledingverkoop

De concurrentie is dit jaar groot, veel mensen hebben dezelfde spullen op hun kleedje en dat merkt Vince wel. "Ik zie heel veel boeken en kleding en dat heb ik ook. De boeken verkoop ik op zich nog wel, maar de kledingverkoop gaat niet zo goed", zegt hij.

Ook bij Marrit blijven de kleren netjes opgevouwen liggen. "Van de kleding is volgens mij nog niks verkocht, maar ik heb net wel een pop verkocht", lacht Marrit.

De drukte tijdens de kleedjesmarkt in Middelburg zorgde voor veel concurrentie

Rond een uur of twaalf werden de meeste spullen al weer opgeruimd. Zo liep er een mevrouw over de markt met een trolley vol met spullen die ze nog overhad. "Verkopen gaat het beste als je vroeg in de ochtend begint, nu loop ik zelf nog een rondje om te kijken of ik nog iets interessants tegenkom", zegt ze.

Ook Vince ging tot twaalf uur door en daarna naar huis. "Dan heb ik het wel gehad en hoef ik ook geen rondje meer te lopen. Volgend jaar ben ik er wel weer bij" lacht hij.