Politie zoekt doorrijder na botsing Kloetinge

(foto: Politie)

Die rode auto reed op de kruising van de Patijnweg met de Kapelseweg tegen de auto van een 18-jarige man uit Goes. De veroorzaker is na de aanrijding doorgereden zonder zijn gegevens achter te laten.

Getuigen gezocht

De geschrokken bestuurder van de andere auto is de Kapelseweg ingereden en uitgestapt. De veroorzaker was inmiddels via de Oostmolenweg vertrokken. De kleine, rode auto heeft schade aan de linkervoorkant. De politie is op zoek naar de doorrijder en vraagt getuigen om zich te melden.

Een takelbedrijf heeft de auto van het slachtoffer weggesleept.