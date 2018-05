Zeiljacht vast op strekdam op Westerschelde

Zeiljacht op strekdam (foto: KNRM Hanseert)

Ter plaatse aangekomen bleek dat een zeiljacht was gestrand op een strekdam in de Westerschelde. De opvarenden waren, volgens de KNRM, geschrokken maar ongedeerd. Het jacht had verder geen schade opgelopen.

Wachten op hoog water

In overleg met de opvarenden is een anker uitgezet, en werd het advies aan hen gegeven om te wachten op hoog water en de reis te vervolgen.