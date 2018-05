Deel dit artikel:











Dallinga.com speelt gelijk en mist play-offs

Dallinga.com grijpt naast de play-offs in de Buffalo League. In de hoogste klasse van het driebanden werd gelijkgespeeld tegen STZ Zundert, waardoor een plek bij de eerste drie niet meer mogelijk is voor de biljartformatie uit Sluiskil.

(foto: Orange Pictures) In Zundert won alleen Caudron zijn partij met een nipte 38-40, De Bruijn en Van Acker bleven steken op 40-40. Groot was met 40-26 te sterk voor Berry Dallinga. Door deze nederlaag staat Dallinga.com nu zesde in de Buffalo League. Morgen sluit het de competitie af met een thuiswedstrijd tegen A1 Biljarts uit Eerbeek. Uitslag Partijen STZ Zundert - Dallinga.com Uitslag Beurten Forthomme - Caudron 38-40 (24) P. Ceulemans - De Bruijn 40-40 (27) B. van Beers - Van Acker 40-40 (35) Groot - Dallinga 40-26 (31)