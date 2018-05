Man slaat om zich heen op straat: drie gewonden

Incident in Middelburg (foto: HV Zeeland)

Op het moment van het incident was het druk in de Koestraat. De politie heeft daarom veel getuigen kunnen horen. Zij verklaarden allemaal dat de man uit het niets beide vrouwen hard in het gezicht sloeg. De twee Duitse vrouwen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Derde gewonde

Een van de omstanders die de mishandeling zag gebeuren zat in zijn auto. Hij is achter de man aangereden. Bij het aanspreken van de man kreeg deze omstander, een 66-jarige Middelburger, ook een klap te verwerken. Hij is niet gewond geraakt, maar had wel een pijnlijke kaak.

Verdachte klem gereden door omstander (foto: HV Zeeland)

De 24-jarige man is vervolgens door de gealarmeerde politie aangehouden en meegenomen naar het politiecellencomplex in Middelburg. Daar wordt de man nog verder verhoord. Volgens de politie gaat het om een verwarde man.