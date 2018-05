Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 5 mei

De Meeuwen kreeg vanmiddag de kans om het kampioenschap te vieren in de 2e klasse E, maar concurrent Oostkapelle wist het feestje te verstieren. De koploper won zelf afgetekend met 5-0 van Zwaluwe en dat was grotendeels te danken door een hattrick van Menno de Nooijer. Omdat ook Oostkapelle met 5-1 won, is de kans aanwezig dat De Meeuwen komende donderdag alsnog kampioen wordt bij eventueel puntverlies van Oostkapelle tegen DBGC.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse

Hoek had een vrije speelronde, maar zag concurrent SteDoCo winnen. Volgend weekend staat de krachtmeting tussen Hoek en SteDoCo gepland in de strijd om de tweede plaats. Hoofdklasse stand

In de stand is SteDoCo, Hoek nu gepasseerd. 1e klasse B

Kloetinge wipt over Heinenoord na een ruime zege op Nieuw-Lekkerland. Bruse Boys had een vrije dag. 2e klasse E

De Meeuwen doet goede zaken om het kampioenschap, maar omdat Oostkapelle ook drie punten mocht bijschrijven is het nog geen kampioen. 3e klasse A

Yerseke en RCS houden het spannend in de strijd om de titel. Beide ploegen boekten een ruime overwinning. Arjen de Koeijer scoorde driemaal voor koploper Yerseke. Voor RCS was Yordi Nijland driemaal trefzeker. 3e klasse B

Krabbendijke ziet achtervolger Tholense Boys twee punten dichterbij naderen. De koploper komt niet voorbij WHS. 4e klasse A

Veere loopt uit op concurrent Luctor Heinkenszand, nadat die laatste ploeg punten verspeeld in de uitwedstrijd tegen Patrijzen. 4e klasse B

DwO'15 haalt uit tegen hekkensluiter Vosmeer en blijft op de derde plek staan met een punt achterstand op Apollo'69.