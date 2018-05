Grevelingenhout ook volgend jaar in Hoofdklasse (foto: Omroep Zeeland)

De laatste speelronde was op de golfbaan in Bruinisse. In de Hoofdklasse is het zo dat clubs niet op hun eigen terrein mogen spelen vanwege te veel voordeel. Daardoor was het billenknijpen voor Grevelingenhout. Koninklijke Haagsche of Princenbosch mocht niet winnen en dan zou Grevelingenhout in de Hoofdklasse blijven.

Doordat Koninklijke Haagse met 10-8 van De Pan verloor, verzekerden de golfers van Grevelingenhout zich van een jaar extra Hoofdklasse.