TOP Arnemuiden verliest van Rohda

Arco Goedkoop geeft instructies aan Jeanine Marijs (foto: Omroep Zeeland)

TOP Arnemuiden kwam slecht uit de startblokken. Rohda had al snel een comfortabele voorsprong van 8-3 te pakken. Namens TOP vonden alleen Juriaan Bouwens, Jeanine Marijs en Peter van Belzen de korf. In het resterende deel van de eerste helft wist de ploeg uit Arnemuiden het verschil nog kleiner te maken, maar zag Rohda toch met een 10-7 voorsprong de rust in gaan.



Ook na de pauze was TOP de mindere van Rohda. Emmelie en Juriaan Bouwens waren de lichtpuntjes aan de kant bij TOP met respectievelijk drie en vier doelpunten. De twee brachten TOP halverwege de tweede helft tot op twee punten verschil, maar het was Rohda dat het beste eindschot kende. De ploeg uit Amsterdam won uiteindelijk met 21-15 en bezorgde TOP een zwarte middag. Omdat DeetosSnel wel wist te winnen, is het kampioenschap in de Hoofdklasse al bijna uit zicht.