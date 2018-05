'Wij wisten niet dat wij een bushokje moesten verzorgen'

"We wonen hier al 28 jaar, maar dit hebben we nooit geweten", vertelt buurtbewoner Bram Langen. Hij ruimt wel al jaren de troep rond de halte op. "Dit is de fietsroute van Axel naar Hulst en er wordt veel troep op de weg gegooid. Er liggen hier regelmatig blikjes of etensresten."

Tweedehands halte

Het bushokje is volgens Langen een tweedehands hokje. "Eerst hadden we een mooier hokje, maar dat is door een auto in elkaar gereden." Nu staat er al jaren een oud hokje. In iedere ruit zit een flinke ster, veroorzaakt door vandalen.

Elk half uur stopt er een bus, maar druk is het niet. Volgens een buschauffeur die langs komt rijden, wordt er amper gebruik gemaakt van de halte. "Er stapt 's morgens een vrouw in en 's middags brengen we die weer netjes thuis."

De partij Sociaal Terneuzen had het gemeentebestuur gevraagd om een oplossing voor het verpauperde bushokje. Volgens de partij is het bushokje weggezet op verzoek van omwonenden. Zij zouden ook voor het onderhoud zorgen, maar dat gebeurt niet meer sinds ze verhuisd zijn. De gemeente heeft de vraag weggelegd bij wegbeheerder Waterschap Scheldestromen. Het waterschap heeft beloofd met een oplossing te komen.

