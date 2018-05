Goes vloert Meerssen en zet weer stap richting nacompetitie

GOES juicht na een doelpunt (foto: René van der Vliet)

In het begin van de eerste helft nam GOES het initiatief en dat leidde tot een aantal mogelijkheden.Na iets meer dan een kwartier spelen belandde een voorzet van Erwin Franse bijna in het doel, maar de keeper kon redden. Na een klein halfuur was Meerssen dicht bij de openingstreffer toen Jork Loozen oog in oog kwam te staan met doelman Brian Meulmeester, maar de keeper van GOES hield zijn doel schoon. Vlak voor rust kwam GOES alsnog op voorsprong. Wissel (hij zegde een vakantie af om te kunnen spelen vanavond) werd neergelegd en Kabwe Manengela bleef koel vanaf elf meter.

Na rust ging GOES op zoek naar een tweede doelpunt en dat had snel succes. In de 58e minuut werd een inzet van Tim de Winter losgelaten door de doelman en Wissel was er als de kippen bij om de rebound binnen te schieten. Na dat doelpunt kreeg GOES meerdere kansen om de score verder uit te breiden en uit te lopen naar een eenvoudige overwinning, maar met name De Winter en Franse hadden het vizier niet op scherp staan. Toch kwam GOES niet in de problemen, tot de 85e minuut. Uit het niets scoorde Jasper Kuijs de aansluitingstreffer en werd het toch nog spannend. GOES wankelde, kwam bij een inzet van invaller Agit Sahin goed weg, maar trok de overwinning uiteindelijk wel over de streep.

Twee keer tweede

Door de overwinning stijgt GOES naar de tweede plaats op de ranglijst. Ook in de strijd om de derde periodetitel staat GOES nu tweede, maar koploper OSS'20 heeft al een periodetitel en gaat kampioen worden in de hoofdklasse.

Later vanavond zijn hier beelden van GOES-Meerssen te bekijken.

Scoreverloop

1-0 Kabwe Manengela (42/pen)

2-0 Wissel (58)

2-1 Kuijs (85)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Hollemans, Dekker, De Winter (Kroon/72), Van de Woestijne, De Vlieger (Rentier/82), Franse, Wissel, Kabwe Manengela (Wolff/84)