Vlammen in kerk Brouwershaven blijken neonlampen

De brandweer is gisteravond uitgerukt voor een binnenbrand in de Grote of Sint Nicolaaskerk in Brouwershaven. Het bleek echter loos alarm te zijn.

'Brand' in kerk van Brouwershaven (foto: Marloes Otten) Drie blusvoertuigen rukten iets na 22.30 uur uit naar de kerk aan het Kerkplein. Daar aangekomen bleek dat de 'vlammen' van de neonlichten van een expositie in de kerk kwamen. Doordat in de buurt van de kerk ook een vuur werd gestookt, werd er een brandlucht geroken en rookwolken gezien. De kerk in Brouwershaven De Grote of Sint Nicolaaskerk in Brouwershaven stamt uit de vijftiende eeuw. In het monumentale pand is een orgel te vinden met een orgelkas uit 1557. De kerk wordt gebruikt voor kerkdiensten van de Protestantse gemeente en voor evenementen en exposities.