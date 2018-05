Deel dit artikel:











Motorrijder rijdt in op agent in Middelburg

De politie is op zoek naar de motorrijder die gisteravond op de Vlasmarkt in Middelburg is ingereden op een agent. De agent raakte daarbij lichtgewond.

Politielogo op het uniform van een agent (foto: ANP) Twee agenten op de fiets zagen de motorrijder om 23.15 uur over de Vlasmarkt richting de Kromme Weele. Omdat daar geen motors mogen rijden, wilden de agenten de man aanspreken op zijn gedrag. De motorrijder trok zich weinig aan van het stopteken dat hij kreeg van de agenten. Hij gaf juist gas en reed op één van de agenten in. Die wist de motorrijder van zich af te duwen. Vervolgens doofde de motorrijder de lichten en ging er via de Seisbinnenbrug vandoor. Camerabeelden bekijken Om alsnog de identiteit van de motorrijder te achterhalen wordt vandaag het onderzoek voortgezet en nog gesproken met getuigen van het incident. Ook gaat de politie camerabeelden uit de omgeving verzamelen en bekeken. De agent raakte lichtgewond door de aanrijding. Hij heeft aangifte gedaan.