Enorme stunt brengt Dordtse Zeeuwen naar volgende ronde play-offs

De wedstrijd begon niet goed voor FC Dordrecht. Issa Kallon profiteerde van een inschattingsfout van Julius Bliek, die in de rust werd gewisseld door De Nooijer. In het veld kwam Karim Bannani uit Terneuzen. Hij zag in de tweede helft een waanzinnige stunt tot stand komen. Jeremy Cijntje schoot vier minuten na de pauze de gelijkmaker tegen de touwen. Jafar Arias zorgde na een klein uur spelen voor de voorsprong voor de ploeg van De Nooijer en via tweemaal Denis Mahmudov maakte FC Dordrecht de comeback compleet.

In de verlenging werd niet meer gescoord, omdat Daniel Crowley van Cambuur de eerste strafschop over schoot en FC Dordrecht vervolgens geen fout meer maakte, was de stunt compleet.

'Dit kan niet mooier'

De Nooijer had voor de wedstrijd, als één van de weinige mensen in Nederland, nog rekening gehouden met een stunt. "Je moet nooit opgeven. In de rust heb ik tegen de jongens gezegd dat zij nog 45 minuten voor vier goals hadden", zei de coach van FC Dordrecht tegen RTV Rijnmond, die in de tweede helft genoot. "Dit kan niet mooier."

De Nooijer geeft de komende twee dagen zijn selectie vrijaf en zal vanmiddag zelf aanwezig zijn bij Sparta-Heracles om Sparta te scouten, dat de volgende tegenstander is in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Die wedstrijden worden gespeeld op donderdag 10 en zondag 13 mei.