Vluchtende Middelburger scheurt over Walcheren

(foto: Politie)

De Middelburger trok de aandacht van de politie, omdat hij meerdere rondjes over de rotonde reed. Agenten wilden de man aan de kant zetten, maar de automobilist ging er vol gas vandoor. Hij reed met snelheden tussen de 100 en 120 kilometer per uur door de polder. Op de Ritthemstestraat trapte hij het gaspedaal pas echt vol in.

In botsing met politie

Het kwam tot een botsing met een politieauto, maar ook daarna reed de man nog door. Hij reed zich wat later klem op een bedrijventerrein aan de Ritthemsestraat. De man klom over een hek en vluchtte de bosjes in, maar gaf zich even later gewonnen, toen de politie met meerdere honden naar hem op zoek ging.

De man raakte gewond toen hij over het hek klom. Hij is behandeld bij de huisartsenpost en daarna meegenomen door de politie. In zijn auto is een airsoftwapen gevonden, met zo'n wapen kan je met plastic balletjes schieten. De man zit nog vast in Torentijd in Middelburg.