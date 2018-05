Jarige kerk in Nieuwdorp: feest en reünie

In 1918 was de eerste dienst in de Bethelkerk. Voor die tijd gingen de mensen uit Nieuwdorp naar de kerk in 's Heerenhoek. Architect Van der Kloot Meijburg maakte in 1917 het ontwerp voor de Bethelkerk.

In 1918 (links) werd de Bethelkerk voor het eerst in gebruik genomen (foto: Omroep Zeeland)

Voor 2002 was het kerkgebouw van de Hervormde kerk in Nieuwdorp. Tijdens het Samen op Weg-proces trokken ook de gereformeerden in de Bethelkerk.

Beth-El, Huis van God

De kerkdienst stond vandaag in het teken van het honderdjarig bestaan van de kerk. De bijbellezing en de preek gingen over Jakob die op de vlucht was voor zijn broer Esau en droomde over een een ladder naar de hemel. Jakob gaf de plek waar dat gebeurde de naam Beth-El, Hebreeuws voor Huis van God. Veel kerken hebben dan ook de naam Bethelkerk.

Naast de dienst was het vandaag ook een soort reünie. Volgens kerkelijk werker Mathilde Meulensteen, die voorging in de dienst, waren er aardig wat oud-inwoners van Nieuwdorp gekomen en werden er veel herinneringen opgehaald.

ITEM Bethelkerk honderd

Kerkdienst in de Bethelkerk in Nieuwdorp (foto: Omroep Zeeland)

De komende 100 jaar

Over de toekomst van de Bethelkerk wordt ook nagedacht, want de kerkgemeenschap wordt kleiner. De kans is groot dat de Bethelkerk méér dan alleen een kerk wordt, een soort ontmoetingsplek waar activiteiten worden georganiseerd.