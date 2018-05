Deel dit artikel:











Vlissinger van scooter afgetrapt

Een 62-jarige Vlissinger is vanmorgen van zijn scooter beroofd in de Coosje Buskenstraat in Vlissingen. De man werd opeens in zijn rug getrapt, waarna hij viel. De man zag vervolgens twee mannen er met zijn scooter vandoor gaan.

Scooter (foto: ANP) Op dat moment reed juist een politieauto de straat in. De man wenkte de agenten en wees naar de twee jongens. De mannen ging er te voet vandoor toen zij de politie zagen. Ze renden de Walstraat in waar toevallig ook net twee agenten op de fiets reden. Eén man aangehouden Eén van de mannen, een 26-jarige Vlissinger, is aangehouden, de ander kon ontkomen, maar de politie heeft wel een vermoeden wie hij is. Het 62-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij liep, door zijn val, lichte verwondingen op.