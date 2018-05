Vlissingen boekt makkelijke zege op Nuenen

Geraldi Geerman in de wedstrijd tegen Nuenen (foto: Omroep Zeeland)

De eerste de beste kans voor Vlissingen was meteen raak in dit duel. Steve Schalkwijk ontsnapte aan de verdediging van Nuenen en rondde koeltjes af. Daarvoor had Renzo Roemeratoe zijn ploeg al gered door een bal van de lijn te halen. Na 34 minuten spelen zette Mart de Kroo Vlissingen op een 2-0 voorsprong.

Ook in de tweede helft was Vlissingen een stuk beter, maar wist het de score niet verder uit te breiden. Schalkwijk miste diverse mogelijkheden, maar ook De Kroo en Geraldi Geerman konden de kansen niet benutten. In de laatste seconde van de wedstrijd wist Yves Nyemb nog wel een doelpunt te maken en de eindstand te bepalen op 3-0.

Stand

Vlissingen staat nu op de achtste plek met acht punten voorsprong op plek dertien. Er zijn nog drie wedstrijden dit seizoen.

Scoreverloop

1-0 Schalkwijk (7)

2-0 De Kroo (34)

3-0 Nyemb (90+3)

Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Manuhuwa, Siereveld, Milton Roemeratoe, Weeda (Marques/86) , De Kroo, Nyemb, Bouzambou (Braafhart/60), Schalkwijk, Geerman