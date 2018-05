Deel dit artikel:











Goud voor Riddersma in European Cup

Judoka Sjors Riddersma uit Middelburg heeft op de European Cup in Sarajevo goud gepakt in de klasse tot 100 kilo. In de finale wist Riddersma te winnen van de Italiaan Luca Ardizio. De gouden medaille is de eerste voor de 23-jarige Zeeuw in de seniorencategorie. Hiervoor wist hij al wel een keer zilver en drie keer brons te halen.

Sjors Riddersma (foto: Stanislav Michalowski) Riddersma begon het toernooi sterk met een ippon tegen de Sloveen Denis Sajher. Na een minuut won de Middelburger de partij met een ippon. In de halve finale liet Riddersma er ook geen gras over groeien, na 48 seconden moest zijn tegenstander Davide Pozzi uit Italië het onderspit delven na een ippon van de 23-jarige Zeeuw. In de finale had Riddersma meer moeite met zijn tegenstander Luca Ardizio uit Italië. Toch wist hij na drie minuten Ardizio te verslaan, ook nu met een ippon. Voor Riddersma is de zege een opsteker na een pechjaar waarin hij kampte met een knieblessure.