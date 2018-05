Manhuistuinconcert slaat nieuwe koers in

De Manhuistuinconcerten zijn begonnen als hafabra-oefenconcerten en die traditie wordt nu voor het 46e jaar voortgezet.

Hafabra staat voor harmonie, fanfare en brassband, maar dit jaar wil bestuurslid Wim Steenbakker het programma anders aanpakken. "Nu trekken we voornamelijk een oudere doelgroep aan en met een gevarieerd programma met onder andere popmuziek proberen we verschillende mensen bijvoorbeeld met kinderen of jeugd hierheen te krijgen", zegt Steenbakker.

De aftrap van het 46e seizoen van de Manhuistuinconcerten in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Voor muziekvereniging Mozart was het de eerste keer dat ze tijdens de Manhuisconcerten optraden. Zij zijn onderdeel van het gevarieerde programma en bij het publiek viel deze nieuwe stijl in de smaak.

"Ik ben vaste bezoeker en ik vind die afwisseling in muziekstijlen leuk. Anders krijg je steeds dezelfde soort orkesten", zegt Jo Minderhoud. Een andere bezoeker is het daar mee eens. "Dit creëert voor ieder wat wils en dat maakt het alleen maar aantrekkelijker, ik blijf in ieder geval terugkomen!", lacht Rien Freriks.

Een muzikaal verslag van de Manhuistuinconcerten 2018